Dopo l’apertura di Nunez il Napoli accelera la trattativa col Liverpool

Dopo l’apertura di Nunez, il Napoli accelera la trattativa con il Liverpool, alimentando l’entusiasmo dei tifosi azzurri. I contatti tra le due società si intensificano per portare in azzurro l’attaccante uruguaiano, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. La sfida ora è convincere le Reds a cedere il loro gioiello: si avvicina un colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione del Napoli.

Contatti tra Napoli e i Reds per il passaggio di Nunez in azzurro. Sembra prendere quota la trattativa per portare l'attaccante uruguaiano Darwin Nunez dal Liverpool.

Apertura totale di Darwin #Nunez al progetto #Napoli dopo i contatti del weekend. Passo cruciale per la trattativa! Ora si lavora sulla fattibilità economica: il #Liverpool chiede tanto, e l’ingaggio resta un nodo. [@FabrizioRomano] Vai su X

Darwin Nunez ha detto sì al Napoli: parte la trattativa con il Liverpool ? Il Napoli sogna un altro grande colpo ad effetto, un giocatore di livello internazionale da regalare a Conte dopo De Bruyne. L’attenzione di Manna si è concentrata su Darwin Núñez, redu Vai su Facebook

REPUBBLICA - Napoli, per Nunez e Lucca è work in progress, le ultime sulle trattative - Sia Darwin Nunez, centravanti del Liverpool, che Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, sono considerati possibili vice Lukaku per l'attacco del Napoli. Lo riporta napolimagazine.com