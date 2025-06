dopo campovolo luciano ligabue rilancia con certe notti a milano

Dopo il trionfale successo di Campovolo, Luciano Ligabue si prepara a infiammare anche Milano con “Certe Notti”. Un ritorno che conferma il suo ruolo di icona indiscussa del rock italiano, capace di unire generazioni e creare atmosfere memorabili. A 65 anni, con una carriera lunga 35 anni, Ligabue dimostra ancora una volta che il suo spirito ribelle e la sua musica sono più vivi che mai. «No, non potevo...»

(askanews) – Il lungo e festoso abbraccio dei 100.000 dell'RCF Arena di Reggio Emilia ha dimostrato che Campovolo è la "casa di Luciano Ligabue ". Un grande successo a 20 anni dal debutto su questa venue dove il Liga è tornato per la quinta volta con La Notte di Certe Notti. A 65 anni, di cui 35 di carriera, festeggia tanti anninversari e tanti record, ma soprattutto celebra la potenza di un brano diventato un inno generazionale. «No, non potevo immaginare che Certe Notti avrebbe fatto tutto quello che fatto. Sarebbe stato proprio inimmaginabile per me. Però diciamolo, ognuno con una sua canzone spera sempre che succeda il meglio che le possa capitare e sappiamo sempre di più che però questa cosa non la possiamo regolare noi».