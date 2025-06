Dopo 7 anni di silenzio un bimbo con autismo inizia a cantare | il commovente racconto della famiglia

Dopo sette anni di silenzio, Ronnie, un dolce bambino inglese con autismo non verbale, sorprende tutti iniziando a cantare spontaneamente durante un viaggio in auto. Un gesto che ha commosso la famiglia e il web, ricordandoci quanto la speranza e la meraviglia possano emergere nei momenti più inattesi. Godetevi questa testimonianza di rinascita e di piccole grandi vittorie quotidiane, un messaggio di speranza per tutte le famiglie che affrontano sfide simili.

Una giornata qualunque trasformata in un momento straordinario. Ronnie, un bambino inglese di quasi 7 anni affetto da autismo non verbale, ha compiuto un gesto che ha lasciato la sua famiglia senza parole: ha iniziato a cantare spontaneamente mentre si trovava in auto con la sorella. L'episodio, ripreso e pubblicato su TikTok dalla madre, ha rapidamente fatto il giro del web, commuovendo migliaia di persone. " Godetevi questo momento speciale immortalato tra un fratello e una sorella ", recita la didascalia del video postato da Jenni, la mamma di Ronnie, che ha voluto condividere con il mondo un attimo di pura gioia, frutto di anni di attesa e speranza.

