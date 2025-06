Don’t Give Up conquista il Golden Nymph a Monte?Carlo | celebrazione anche con il Presidente sudafricano

Una vittoria che segna un traguardo straordinario per il cinema africano: il film “Don’t Give Up” ha conquistato il prestigioso Golden Nymph al Montecarlo Television Festival, in una celebrazione che ha visto anche la partecipazione del presidente sudafricano. Un riconoscimento che valorizza la forza delle storie autentiche e il talento del cinema del continente. L’emozione di questa vittoria apre nuove prospettive per le narrazioni africane a livello internazionale, dimostrando che il talento non conosce confini.

La 64ª edizione del Monte?Carlo Television Festival si è conclusa con un evento storico per il cinema africano: il film “Don’t Give Up”, diretto da Darrell James Roodt e interpretato dalla straordinaria Leleti Khumalo, ha ricevuto il Golden Nymph Award nella categoria “Best Creation”, massimo riconoscimento del festival. Il film, una toccante opera senza dialoghi ambientata a Johannesburg, racconta la storia di Faith, madre senzatetto in lotta per offrire un futuro ai suoi figli. Una narrazione visivamente potente, accompagnata dalle musiche originali di Philip Glass e Peter Gabriel, che ha saputo conquistare giuria e pubblico internazionali. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Don’t Give Up” conquista il Golden Nymph a Monte?Carlo: celebrazione anche con il Presidente sudafricano

In questa notizia si parla di: give - golden - nymph - monte

Monte-Carlo Television Festival 2025: annunciati i giurati dei Golden Nymph Awards e il programma ufficiale - Dal 13 al 17 giugno 2025, il prestigioso Monte-Carlo Television Festival ritorna al Grimaldi Forum per la sua 64° edizione.

Don't Give Up: South African film wins Golden Nymph Award at Monte-Carlo Television Festival - The South African film 'Don't Give Up' has won the prestigious Golden Nymph Award at the Monte- Come scrive msn.com

Golden Nymph triumph: Ramaphosa congratulates Leleti Khumalo and Anant Singh - President Cyril Ramaphosa has congratulated actor Leleti Khumalo and film producer Anant Singh for their win at the 64th Monte- Si legge su news24.com