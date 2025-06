Donne per la pace e per un futuro senza violenza in piazza anche a Reggio Calabria

Viviamo in un’epoca segnata da una drammatica tensione globale, dove ogni gesto di pace diventa un atto di coraggio. Donne determinate, portatrici di speranza e cambiamento, si uniscono in un'iniziativa che coinvolge piazze di tutta Italia, tra cui Reggio Calabria, per gridare basta alla violenza e costruire un futuro di giustizia e armonia. Unisciti a noi: insieme possiamo fare la differenza.

10, 100, 1000 piazze per la pace un'iniziativa che nasce da donne impegnate nei movimenti per la pace, il disarmo, la giustizia sociale, l'ambiente e attive in numerose città, paesi e territori italiani farà tappa anche a Reggio Calabria. "Viviamo in un'epoca segnata da una drammatica.

In questa notizia si parla di: pace - donne - reggio - calabria

