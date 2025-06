Donne lavoro e giornalismo | due conferenze alla Scuola Normale Superiore

Il 24 e 25 giugno 2025, la Scuola Normale Superiore di Pisa si trasforma in un palcoscenico di riflessione e confronto su donne, lavoro e giornalismo. Due conferenze imperdibili, con figure di spicco come Paola Mascaro e Alessandra Galloni, offriranno spunti preziosi per comprendere le sfide e le opportunità che le donne affrontano oggi in questi settori fondamentali. Un’occasione unica per aprire nuovi orizzonti di pensiero e azione.

Pisa, 24 giugno 2025 – Mercoledì 25 giugno, a partire dalle 14.30 nella Sala Azzurra della Scuola Normale a Pisa, si terranno due conferenze con due donne di riferimento nei rispettivi settori: con Paola Mascaro per le tematiche dell'equilibrio di genere nella società; con Alessandra Galloni per quanto riguarda il mondo dell'informazione e del giornalismo. Il primo incontro è con Paola Mascaro, Presidente di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata per l'equilibrio di genere e per una cultura inclusiva, e co-ideatrice e promotrice di "InTheBoardroom", il percorso di alta formazione rivolto a donne che aspirano ad accedere a consigli di amministrazione.

