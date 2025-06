Donnarumma | Sono felice per Gattuso ci siamo già sentiti Futuro? Voglio restare a Parigi

Sono molto felice per Gattuso, con cui ho già avuto modo di sentirci e condividere il suo entusiasmo. La sua nomina come nuovo commissario tecnico dell’Italia rappresenta un motivo di orgoglio per tutti noi. Quanto al futuro, voglio restare a Parigi e continuare a dare il massimo con il PSG. La vittoria contro Seattle è solo l’inizio di una nuova avventura ricca di successi.

Il portiere del Psg, Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria per 2-0 contro il Seattle Sounders che è valsa il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club per i campioni d'Europa. Questo quanto spiegato in zona mista ai giornalisti presenti dopo l'incontro dall'estremo difensore, partendo da Gattuso nuovo commissario tecnico dell' Italia. Le parole di Donnarumma su Gattuso, futuro e Psg. «Sono molto contento che Rino sia il nostro nuovo allenatore. L'ho sentito già un paio di volte ed è molto motivato così come lo siamo noi giocatori. Speriamo di fare grandi cose insieme, sono felice di averlo come ct», rivela il numero uno della Nazionale.

Donnarumma: "Gattuso ct? Sono contento, l'ho sentito due volte e..." - Le parole di Gianluigi Donnarumma al termine della sfida tra Seattle Sounders e PSG risuonano di entusiasmo e speranza.

