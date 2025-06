Donnarumma e Fabian Ruiz rischiano la frittata al Mondiale per Club | è la solita pecca di Gigio

Donnarumma e Fabian Ruiz sono di nuovo nella bufera, con il rischio di compromettere la loro avventura mondiale per club a causa di un errore che riporta alla memoria le solite incertezze di Gigio. Il PSG ha rischiato grosso contro i Seattle Sounders, evidenziando ancora una volta le difficoltĂ del portiere in fase di disimpegno. La partita ha messo in luce come anche i campioni possano inciampare sotto pressione, lasciando spazio a molte domande sul futuro. Continua a leggere.

Fabian Ruiz a Sky: «L’Inter è forte, ma noi guardiamo noi stessi! Scudetto Napoli? Tifo per loro, se lo meriterebbero…» - Fabian Ruiz, intervistato da Sky Sport, ha commentato la sfida tra Inter e Napoli, sottolineando la loro forza ma concentrandosi su se stessi.

