Donna colta da malore in casa arriva l’elisoccorso

Una donna di 70 anni colta da malore a San Casciano Val di Pesa ha richiesto l'intervento tempestivo dell'elisoccorso, prontamente giunto grazie all'auto medica partita dall'ospedale di Ponte a Niccheri. In un'emergenza che sottolinea l'importanza della rapidità , volontari e personale sanitario hanno agito con efficienza per garantire le cure necessarie. La comunità può così contare su un sistema di soccorso sempre pronto a intervenire in casi di reale urgenza.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 24 giugno 2025 – L'auto medica partita dall'ospedale di Ponte a Niccheri è andata in supporto alla Misericordia di San Casciano Val di Pesa con infermiere e volontari soccorritori per una signora settantenne che ha accusato un malore nella sua abitazione. Students raising hands while teacher asking them questions in classroom È successo a San Casciano Val di Pesa nel pomeriggio di oggi. In supporto è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che è atterrato in uno slargo accanto alla chiesa di Sant'Andrea in Percussina. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasferita sull'elicottero e trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna colta da malore in casa, arriva l’elisoccorso

