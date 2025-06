Donna colpita al volto con uno smartphone Carlettini | Ferma condanna solidarietà alla vittima

L’ultima aggressione avvenuta ad Arezzo, in cui una donna è stata colpita al volto con uno smartphone, ha suscitato grande sdegno e preoccupazione. L’assessore alle pari opportunità, Giovanna Carlettini, ha espresso una ferma condanna di questo gesto inaccettabile, ribadendo il suo supporto alla vittima e l’impegno della comunità nel contrastare ogni forma di violenza. La solidarietà e la tutela delle donne sono alle fondamenta di una società più giusta e sicura.

L'assessore alle pari opportunità del Comune di Arezzo, Giovanna Carlettini, ha espresso una posizione di ferma condanna riguardo l'ultimo episodio di violenza che ha coinvolto una donna residente in città. "Condanna ferma per l'ultima aggressione che si è verificata ad Arezzo e solidarietà.

