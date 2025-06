Donnè entra in gabbia torna la rassegna estiva negli spazi di ZooArt

Quest'estate, tornano gli eventi imperdibili di Donn.è in gabbia a Ortona, dove l’arte e il divertimento si incontrano sotto il cielo di ZooArt. L’associazione Ets-Aps Donn.è apre le porte a una programmazione ricca di stimoli e sorprese, tra incontri culturali e momenti di intrattenimento. Non perdere l’occasione di scoprire come questa rassegna continuerà a sorprendere e coinvolgere il pubblico, portando nuova vita alla stagione estiva.

A Ortona anche quest'estate l'associazione Ets-Aps Donn.è organizza la rassegna "Donn.è entra in gabbia" negli spazi di ZooArt sottostanti la passeggiata Orientale All'interno della gabbia 1 Donn'è organizzerà una serie di appuntamenti oltre alla rassegna Scintille, già presentata in.

