Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele Tel Aviv conferma | Risponderemo con forza alle violazioni

“Cessate il fuoco completo e totale”, ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I lanci di missili tra Iran e Israele sono però continuati per diverse altre ore. Il tycoon ha detto che entrambi i Paesi avrebbero incaricato gli Usa di mediare per la tregua e per la pace. Si sarebbe così conclusa quella che è già stata ribattezzata la guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele. Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele. Tel Aviv conferma: “Ma risponderemo con forza alle violazioni del cessate il fuoco” (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Israele e Iran sono venuti da me e hanno detto: ‘pace!’ – ha scritto Trump sul suo social media Truth – Sapevo che il momento era arrivato. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele. Tel Aviv conferma: “Risponderemo con forza alle violazioni”

