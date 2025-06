Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele ma continuano i lanci di missili | Il mondo e il Medio Oriente sono i vincitori

Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, definendo un “cessate il fuoco completo e totale”. Tuttavia, i tiri di missili proseguono e le tensioni rimangono alte. Mentre Teheran e Tel Aviv non confermano ancora ufficialmente, gli Stati Uniti si preparano a mediare per una pace duratura. La regione, martoriata da questo conflitto lampo, potrebbe iniziare a respirare...

"Cessate il fuoco completo e totale", ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mancano ancora le conferme di Iran e di Israele, ma non solo. I lanci di missili da una parte e dall'altra sono tutt'altro che terminati. Il tycoon, però, è certo. Entrambi i Paesi avrebbero incaricato gli Usa di mediare per la tregua e per la pace. Sarebbe dunque in via di conclusione quella che è già stata ribattezzata la guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele.

