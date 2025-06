Donald Trump annuncia che la tregua tra Iran e Israele è in vigore

In un momento di grande tensione e incertezza, Donald Trump annuncia con entusiasmo l'entrata in vigore di una fragile tregua tra Iran e Israele, dopo undici giorni di scontri e bombardamenti senza precedenti. Una speranza di pace si affaccia all'orizzonte, ma il cammino resta incerto. Leggi...

Il 24 giugno è entrata in vigore una fragile tregua tra Iran e Israele dopo undici giorni di guerra e i bombardamenti statunitensi senza precedenti contro gli impianti nucleari iraniani. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Donald Trump annuncia che la tregua tra Iran e Israele è in vigore

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | Media Teheran: entrata in vigore la tregua | Missili su Beer Sheva nella notte: tre morti - In un clima di tensione crescente, Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre Teheran conferma l'entrata in vigore della tregua.

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato alcuni missili iraniani diretti verso Israele. Questo significherebbe una violazione del cessate il fuoco di 12 h proposto da Trump, a sole poche ore dall'entrata in vigore della tregua. Cosa sappiamo a riguardo? Vai su Facebook

Translate post#NEWS - #Iran nega di aver colpito #Israele dopo l’entrata in vigore della #tregua. Dopo 12 giorni, l'#Iraq riapre il suo spazio aereo #24giugno #IsraelIranConflict #Israeli @vinmorgante Vai su X

Trump: 'Sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco' - LIVE BLOG; Missili, vittime e accuse: c'è una fragile tregua tra Israele e Iran; Il cessate il fuoco tra Iran e Israele, annunciato da Trump, sembra essere già saltato.

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La tregua tra Israele e Iran sarebbe dovuta entrare in vigore dalle 6 di stamani. ilmattino.it scrive

