Don Maresca è il nuovo eroe della sinistra | il prete di Sorrento dice messa coi paramenti pro Pal video

Don Maresca, il nuovo volto della sinistra italiana, ha suscitato scalpore indossando paramenti pro-Palestina durante la messa a Sorrento. Un gesto che ha acceso i social e diviso l’opinione pubblica, confermando come la religione possa diventare strumento di impegno politico. Ma chi è davvero questo prete che divide e affascina? Scopriamo insieme la sua storia e il suo impatto sulla scena politica e religiosa italiana.

Non porterĂ nuovi fedeli in chiesa, anzi, sortirĂ l’effetto opposto, ma don Rino Maresca è giĂ diventato l’idolo del Lorenzo Tosa di turno. Gli influencer rossi si sono emozionati per il parroco di Mortora, comune in provincia di Sorrento che per il Corpus Domini ha indossato i paramenti Pro-Pal. Don Rito Maresca indossa i colori della Palestina durante la messa a Piano di Sorrento: “A Gaza si spezzano corpi innocenti” https:t.cotvEe1ESWjk — Tg La7 (@TgLa7) June 24, 2025 «Quest’anno, nel preparare questa festa, non riuscivo a togliermi dalla mente quei corpi spezzati non sull’altare, ma sotto le bombe, tra le macerie», ha detto il parroco sull’altare, motivando la sua scelta che ha incassato cuori e likes dei soliti noti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Don Maresca è il nuovo eroe della sinistra: il prete di Sorrento dice messa coi paramenti pro Pal (video)

