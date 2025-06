Domani i due esperti allenatori. Stasera le semifinali rosa. Tocca a Lolli e Losi, gli assi del Playground.

Domani sera, il cuore del basket femminile batte più forte ai Giardini Margherita, con le semifinali che vedono protagoniste Lolli e Losi, i veri assi del playground. Una serata all’insegna di talento, passione e competizione, in attesa della grande finale di giovedì per il trofeo Emil Banca Pink, ormai alla sua ottava edizione. Il pubblico affezionato si prepara a vivere un’altra emozionante pagina di sport, perché Sky...

Una serata dedicata al basket femminile. Anche perché sul campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita siamo ormai alle ultime curve del Playground rosa. Stasera, alle 20,15 e alle 22, le due semifinali, in attesa dell’atto finale, fissato per giovedì, alle 22, con il trofeo Emil Banca Pink giunto nel frattempo all’edizione numero 8. Tanto pubblico fin dalle prime sere, ai Giardini Margherita, anche perché l’idea che in questa stagione Sky abbia deciso di proporre, in diretta, la finale del 17 luglio, ha sdoganato il torneo sotto le stelle più bello che ci sia in Italia. E del resto non sono molti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net