Domande MAD Trento 2025 26 | al via le richieste per il personale ATA

Se sogni di entrare nel mondo della scuola trentina come assistente amministrativo, questa è la tua occasione! L’Ufficio scolastico di Trento ha aperto ufficialmente le porte per le domande MAD 2025/2026, offrendo a candidati motivati la possibilità di candidarsi per il ruolo di personale ATA. Non perdere tempo: scopri come e quando inviare la tua richiesta e preparati a fare il grande passo verso una carriera nel settore scolastico.

L’Ufficio scolastico della Provincia Autonoma di Trento apre ufficialmente la finestra per presentare la MAD 20252026 dedicata al profilo di assistente amministrativo scolastico, categoria C. Chi intende lavorare nella scuola trentina in qualità di personale ATA può candidarsi seguendo le date e le modalità stabilite. Quando inviare la MAD Trento 20252026 Puoi inviare la tua . Domande MAD Trento 202526: al via le richieste per il personale ATA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

