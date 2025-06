Dolore senza fine per Simone Navarini | Lascia un vuoto incolmabile

Il vuoto lasciato dalla tragica scomparsa di Simone Navarini, giovane e stimato presidente della Sat di Ravina, si avverte ancora con dolore incolmabile. La sua perdita, avvenuta in un incidente sul Sasso San Giovanni, ha sconvolto amici e comunità , che si preparano a salutarlo domani con commozione. Un ricordo che resterà vivo nel cuore di tutti, testimone di un talento e di una passione ormai irraggiungibili.

È ancora fortissimo e palpabile il dolore lasciato dalla tragica scomparsa di Simone Navarini, il 29enne presidente della Sat di Ravina morto a seguito di una terribile caduta sul Sasso San Giovanni. I funerali del giovane si svolgeranno domani, mercoledì 25 giugni, alle 10 nella chiesa di Ravina.

TRAGEDIA SUL BRENTA È lutto nell’abitato di Ravina per la tragica scomparsa di Simone Navarini, 29 anni, morto nel pomeriggio di sabato 21 durante un’arrampicata sul Sasso San Giovanni, nelle Dolomiti di Brenta. Insegnante dell'Istituto Buonarroti di Tre Vai su Facebook

