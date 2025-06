Dodici barche cariche di sogni Le maschere invadono i canali

Dodici barche, piene di sogni e colori, solcano i canali di Comacchio, trasformando i suoi pittoreschi scenari in un vivace palcoscenico di allegria e creatività. Organizzato dalla Cooperativa Girogirotondo, questo carnevale di comunità invita a riscoprire l’essenza del divertimento collettivo, dove maschere, costumi e storie si intrecciano in un’esplosione di spirito festoso. È un carnevale di comunità – un’occasione unica per vivere la magia della tradizione e lasciarsi trasportare dall’energia del momento.

Comacchio, la capitale del Delta del Po, ha deciso di regalare alla bella stagione quello che l'inverno si era tenuto stretto: maschere, costumi e quella sana pazzia collettiva che solo il carnevale sa scatenare. Organizzato dalla Cooperativa sociale Girogirotondo, sabato nei canali della cittadina lagunare scivoleranno dodici barche cariche di sogni e creatività, ognuna con il suo tema, la sua storia da raccontare. "È un carnevale di comunità – racconta Carla Carli, la direttrice della cooperativa che ha ideato il Carnevale sull'acqua – perché sia una festa di e per tutti partecipano centinaia di volontari: tra sarte, barcaioli, artigiani, danzatori, musicisti, truccatori, coreografi e tantissime altre figure.

