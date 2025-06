Djokovic incontra Sinner a Wimbledon e gli ricorda la finale del Roland Garros | cosa si sono detti

Un incontro carico di emozioni e ricordi tra Novak Djokovic e Jannik Sinner si è svolto a Wimbledon, dove il campione serbo ha ricordato allo statuario azzurro la memorabile finale di Roland Garros. Mentre Sinner si prepara a scrivere il proprio capitolo sui prati londinesi, le parole di Djokovic sembrano ricordargli che il vero talento si misura anche nella capacità di affrontare il passato per conquistare il futuro. L’avventura di Wimbledon 2025 si avvicina, e tutto è ancora possibile.

Prosegue il percorso di avvicinamento verso Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha effettuato quest'oggi il secondo giorno di allenamenti sull'erba londinese in vista dei Championships, in cui si presenterà da testa di serie numero 1 con l'obiettivo di conquistare il primo titolo Slam della carriera lontano dal cemento (dopo le tre vittorie Major tra Melbourne e New York). L'azzurro, in attesa di conoscere il nome del suo primo avversario (sorteggio previsto venerdì mattina), ha incrociato brevemente Novak Djokovic sui campi dell'All England Club poche settimane dopo averlo battuto in tre set nella semifinale del Roland Garros.