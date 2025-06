Divorziato e con una giovane figlia | ritrovato morto ormai da giorni nel suo letto

Divorziato e con una giovane figlia, la comunità di Capovalle piange la perdita improvvisa di un suo concittadino, ritrovato ormai senza vita nel suo letto, dopo giorni di silenziosa assenza. La tragica scoperta, avvenuta lunedì pomeriggio, ha scosso profondamente tutti, lasciando domande senza risposta e un cuore colmo di dolore. Un dramma che invita a riflettere sull’importanza del supporto e della vicinanza nei momenti difficili.

Capovalle è sotto in lutto per la tragica scoperta avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì. Un uomo di 60 anni, residente in paese, è stato trovato morto nella sua abitazione. A dare l'allarme, domenica, era stato un amico preoccupato per l'assenza di notizie da giorni. L'uomo, divorziato e padre.

