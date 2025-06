Dissesto idrogeologico bando per progetto di consolidamento del centro abitato di Motta Sant’Anastasia

Dissesto idrogeologico, un passo decisivo per la sicurezza di Motta Sant’Anastasia: con la pubblicazione del bando per il progetto di consolidamento, la Regione Siciliana si impegna concretamente a proteggere il cuore del Catanese. Questa iniziativa, guidata dal presidente Renato Schifani, rappresenta un investimento fondamentale per preservare il territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini. Con la pubblicazione del bando per il...

La struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, e avvia l’iter per mettere in sicurezza il versante nord-est del centro abitato. "Con la pubblicazione del bando per il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Dissesto idrogeologico, bando per progetto di consolidamento del centro abitato di Motta Sant’Anastasia

In questa notizia si parla di: dissesto - idrogeologico - bando - centro

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

AGGIUDICAZIONE CENTRO SPORTIVO VASSALINI La scadenza del bando, per l'affidamento del Centro Sportivo di Vassalini, era prevista per le ore 12 del 31.03.25 Sono pervenute n.4 offerte tutte ritenute ammissibili BRESESTI ISACCO Torre di Santa Mari Vai su Facebook

Dissesto idrogeologico, bando per progetto di consolidamento del centro abitato di Motta Sant’Anastasia; Frane, bando da 1,8 mln per consolidare il centro di Realmonte (Ag). Schifani: «In sicurezza le aree a rischio; 36 milioni all’Abruzzo contro il dissesto idrogeologico, saranno finanziati 20 interventi.

Consolidamento del centro abitato di Motta Sant’Anastasia (CT), Schifani: “Restituire piena sicurezza all’area” - La Struttura di contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, e avvia l’iter per mettere in ... Secondo msn.com

Dissesto idrogeologico: 36 milioni per interventi di mitigazione - Vacri, consolidamento e risanamento idrogeologico all'interno del Centro Abitato, Versante ... Si legge su ansa.it