Disservizi del gestore sul ritiro dei rifiuti Il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana

Il problema dei disservizi nel ritiro dei rifiuti sta creando non pochi disagi a cittadini e amministrazione. Per affrontare questa difficile situazione, il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana, con l’obiettivo di trovare soluzioni rapide ed efficaci. È fondamentale fare chiarezza e ristabilire al più presto un servizio affidabile, perché il benessere della comunità non può aspettare.

Arezzo, 24 giugno 2025 –  "È fondamentale fare chiarezza con il gestore del servizio rifiuti perché venga ripristinata urgentemente un’efficienza negli svuotamenti che manca da troppe settimane, dovuta in primis ai cittadini e all’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco - I problemi di carattere aziendale legati prima al sito di conferimento su Terranuova chiuso per un periodo, poi allo sciopero generale di venerdì scorso, non possono creare per settimane e settimane una condizione di emergenza per lo svuotamento dei cassonetti, causando forti disagi anche sul piano del decoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Disservizi del gestore sul ritiro dei rifiuti. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana

In questa notizia si parla di: gestore - rifiuti - sindaco - ritiro

San Mauro Pascoli, il servizio di raccolta dei rifiuti organici implementato con un ritiro aggiuntivo - Il Comune di San Mauro Pascoli annuncia un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti organici, che a partire da giovedì 15 maggio offrirà un ritiro aggiuntivo.

Disservizi del gestore sul ritiro dei rifiuti. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana; San Vito, il calendario dei rifiuti si ritira di persona. Il sindaco: «Anche così staniamo gli evasori»; Cambia la differenziata, il Comune fissa l’obiettivo: «Andare oltre il 65%».

Disservizi del gestore sul ritiro dei rifiuti. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana - "È fondamentale fare chiarezza con il gestore del servizio rifiuti perché venga ripristinata urgentemente un’efficienza negli svuotamenti che manca da troppe settimane, dovuta in primis ai cittadini e ... Segnala lanazione.it

San Vito, il calendario dei rifiuti si ritira di persona. Il sindaco: «Anche così staniamo gli evasori» - Il ritiro dal 23 al 28 giugno nei locali di Via Roma, previste eccezioni per anziani e persone a ridotta mobilità ... Riporta msn.com