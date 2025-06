Disoccupati bruciano simboli Nato | Servizi tagliati però i soldi per il riarmo ci sono

Disoccupati e cittadini in fermento si sono riuniti questa mattina davanti alla sede Rai di Napoli, dando vita a un sit-in di protesta contro l’aumento delle spese militari decise dal vertice Nato all’Aja. Con simboli bruciati e parole di denuncia, i manifestanti chiedono priorità per il lavoro e il sociale, mettendo in luce come i fondi per il riarmo siano ingiustificati in un momento di crisi. La loro voce si fa sentire forte e chiara, invitando a riflettere sulle scelte di oggi.

Sit-in di protesta stamattina davanti alla sede Rai di Napoli, dove un gruppo di disoccupati del Movimento 7 Novembre ha manifestato contro l'aumento delle spese militari previsto dal vertice Nato in corso all'Aja. Durante l'iniziativa, i manifestanti hanno dato fuoco a fogli di carta con.

