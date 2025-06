Disneyland Paris il giallo del matrimonio di un uomo con una bambina di 9 anni Quattro arresti

Un episodio sconcertante a Disneyland Paris scuote l'opinione pubblica: un uomo britannico di 39 anni, noto per precedenti reati, ha tentato di sposare una bambina di soli 9 anni in un finto matrimonio. L'intervento tempestivo dello staff del parco ha evitato una tragedia, ma questa vicenda solleva ancora una volta il tema delicato della tutela dei minori e della sicurezza nelle attrazioni più amate. Un caso che deve far riflettere profondamente sulla protezione dei soggetti più vulnerabili.

Parigi, 24 giugno 2025 – Ha cercato di sposare una bambina di 9 anni in un finto matrimonio a Disneyland Paris: il protagonista dell'assurda vicenda, avvenuta sabato scorso, è un 39enne britannico con diversi reati alle spalle, tra cui abusi sessuali sui minori. A raccontare la storia sono i media del Regno Unito. A lanciare l'allarme sarebbe stato lo staff del parco tematico, disorientato dalla presenza di una bambina vestita da sposa e da quello che sembrava un matrimonio, per il quale era stata affittata una parte di Disneyland alla cifra di ben 115mila sterline. Oltre all'uomo – a detta della procura di Meaux truccato “in modo professionale per mostrare un volto totalmente diverso dal suo” – e alla bimba, erano presenti molte altre persone, in particolare una 41enne ucraina, madre della piccola, una 24enne lettone che 'interpretava' la sorella della sposa e un uomo di 55 anni, sempre originario della Lettonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Disneyland Paris, il giallo del matrimonio di un uomo con una bambina di 9 anni. Quattro arresti

