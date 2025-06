Disegno di legge della dirigenza la Cisl Fp Sicilia dice no

La Cisl Fp Sicilia si schiera con fermezza contro il disegno di legge della dirigenza, criticando la sua utilità e sottolineando il forte dissenso tra le sigle sindacali. In un momento cruciale, le opposizioni si fanno sentire, evidenziando l'importanza di un confronto più ampio e trasparente per tutelare i lavoratori pubblici. La questione rimane aperta: quale sarà il futuro di questa proposta e come influenzerà il settore pubblico siciliano?

“Non si comprende l’utilità di questa proposta di legge che stamattina è stata approvata in prima commissione Affari istituzionali dell’Ars rispetto alla quale tutte le sigle sindacali erano contrarie”. Lo dichiarano Daniele Passanisi, segretario generale, e Fabrizio Lercara, responsabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Disegno di legge della dirigenza, la Cisl Fp Sicilia dice no

In questa notizia si parla di: legge - disegno - dirigenza - cisl

Regione, via libera all'Ars al disegno di legge di riforma della dirigenza - La regione dà il via libera alla riforma della dirigenza, segnando un passo decisivo verso un'amministrazione più efficiente e moderna.

Nota congiunta delle sigle Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil: «Carichi di lavoro eccessivi e dimensionamento insufficiente degli organici» #bisceglie #sindacati #edistribuzione #energia #cantieri #lavori #lavoro #attualità Vai su Facebook

Disegno di legge della dirigenza, la Cisl Fp Sicilia dice no; Fascia unica dirigenti della Regione, arriva ok in commissione Ars, ma la riforma non piace; Messina: Sulla riforma della dirigenza passo avanti fondamentale.

Disegno di legge della dirigenza, Cisl Fp Sicilia: “No a questo metodo autoritario” - “Non si comprende l’utilità di questa proposta di legge che stamattina è stata approvata in prima commissione Affari istituzionali dell’Ars rispetto ... Lo riporta radiortm.it

L’altolà della Cisl al ddl sulla dirigenza regionale: “Metodo autoritario” - “I dirigenti di terza fascia sia nella riforma proposta dal governo che prevede il loro passaggio alla fascia unica che nella proposta dei sindacati che prevede, mantenendo l’attuale ordinamento, il ... Da livesicilia.it