Disco Lazio inaugura una biblioteca inclusiva e la dedica a una studentessa scomparsa nel 2020

Disco Lazio inaugura con orgoglio la prima biblioteca inclusiva della Sapienza, un luogo pensato per accogliere tutti, senza barriere. Dedica speciale a una studentessa scomparsa nel 2020, simbolo di speranza e inclusione. Situata in via Cesare de Lollis 20, questa nuova realtà rappresenta un passo importante verso un’università più accessibile e solidale. L’inaugurazione del 23 giugno segna l’inizio di un progetto che cambierà il modo di fare studi e comunità .

L'universitĂ "Sapienza" ha la sua prima biblioteca inclusiva. Grazie al lavoro dell'ente regionale del diritto allo studio, Lazio Disco, il nuovo spazio (il primo a Roma) ha aperto in via Cesare de Lollis 20. Biblioteca inclusiva alla Sapienza L'inaugurazione si è tenuta il 23 giugno, alla.

Le #fotoSapienza di oggi A via De Lollis la Biblioteca inclusiva dedicata a Luciana Pennarossa, studentessa della Sapienza che ha trasformato la sua importante patologia in impegno sociale a favore dei più deboli L’inaugurazione si è svolta nella Resid Vai su Facebook

