DiSCo Lazio assume via ai concorsi pubblici e all' estensione dei contratti di lavoro

Il Lazio si prepara a potenziare il settore dell’istruzione con un rivoluzionario piano di assunzioni e concorsi pubblici, approvato dalla giunta regionale. DiSCo, l’ente dedicato al diritto allo studio, si apre a nuove opportunità di lavoro e ampliamenti contrattuali, con un investimento di 439 mila euro. Questa iniziativa rappresenta un passo deciso verso un sistema formativo più efficiente e inclusivo, creando opportunità concrete per chi desidera contribuire alla crescita culturale e sociale del Lazio.

Via libera dalla giunta della Regione Lazio alle nuove assunzioni per DiSCo, l’ente pubblico dipendente che si occupa di diritto allo studio e promozione della conoscenza. Tra aumenti dell’orario di lavoro per i part time e nuovi ingressi è previsto un investimento complessivo di 439 mila euro. 🔗 Leggi su Romatoday.it