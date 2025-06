Discarica di materiale ittico al porto di Lampedusa il vice sindaco avverte | Vi scopriamo con le telecamere

Il vice sindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, denuncia con fermezza la discarica abusiva di materiale ittico al porto, un problema che mina la bellezza e la sicurezza dell’isola. Con immagini riprese dalle telecamere, si scopre il continuo inquinamento causato da scarti di pesca abbandonati. È ora di agire con decisione: chi inquina dovrà rispondere delle sue azioni, per tutelare il patrimonio naturalistico e le comunità locali.

"Ancora una volta siamo intervenuti per ripulire un'area del porto nuovo, di fronte ai posti di sbarco del pesce, ridotta a discarica abusiva". La denuncia è del vice sindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, che "minaccia" denunce. "Tra corde, cavi d'acciaio, pezzi di rete e altri attrezzi da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Discarica di materiale ittico al porto di Lampedusa, il vice sindaco avverte: "Vi scopriamo con le telecamere"

In questa notizia si parla di: discarica - porto - lampedusa - vice

Carrozziere arrestato a Porto Empedocle, cocaina purissima nascosta in officina e discarica abusiva - A Porto Empedocle, un carrozziere è stato arrestato per spaccio di cocaina purissima, rinvenuta all'interno della sua officina e in una discarica abusiva.

Discarica di materiale ittico al porto, il vice sindaco avverte: Vi scopriamo con le telecamere.

Lampedusa, in fiamme il «cimitero dei barconi» - «Una discarica a cielo aperto» Un incendio sulla cui cause stanno indagando i carabinieri si è sviluppato accanto al porto di Lampedusa dove sono ammassati decine di ... Lo riporta corriere.it

Portati da Lampedusa a Porto Empedocle barchini di migranti - Tre rimorchi, carichi di barchini usati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, sono stati sbarcati sul molo di Porto Empedocle ... ansa.it scrive