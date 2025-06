DIRETTA Calciomercato tutte le notizie di martedì 24 giugno LIVE

Sei appassionato di calcio e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle trattative più calde del mercato? Oggi, martedì 24 giugno, ti portiamo in diretta tutte le ultime notizie su Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e le grandi operazioni di Serie A. Restare informato minuto per minuto non è mai stato così importante: preparati a scoprire le novità che infiammeranno l’estate italiana! Continua a leggere su Calciomercato.it.

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it La Juve blinda Yildiz e torna in pressing su David per l’attacco. Theo Hernandez pronto ai saluti: a un passo l’addio al Milan, con il francese pronto ad accasarsi all’ Al-Hilal di Inzaghi. L’ Inter riscatta Zalewski e stringe i tempi per Bonny. 10:05 24 Giugno Atalanta, Pasalic corteggiato in Premier. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di martedì 24 giugno LIVE

