In un momento di grande tensione giudiziaria, Louis Dassilva sorprende tutti: mentre si svolge il secondo giorno di udienza preliminare nel cuore di Rimini, dall’interno del carcere il suo percorso di riscatto prende una piega inaspettata. Con dedizione e forza di volontà, Dassilva ha ottenuto il diploma di terza media, dimostrando che anche nei momenti più difficili si può trovare la strada per la crescita personale. La sua storia è un esempio di speranza e rinascita.

Rimini, 24 giugno 2025 - Mentre nell'aula L del primo piano del tribunale di Rimini, durante il secondo giorno di udienza preliminare, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi sollevano eccezioni su eccezioni riguardo al procedimento che lo vede indagato per l'omicidio volontario pluriaggravato di Pierina Paganelli, intanto Louis Dassilva - che nemmeno oggi si è presentato in aula - dal carcere di Rimini ha conseguito proprio in questi giorni il diploma di terza media. © Manuel Migliorini Adriapress A riferirlo sono stati gli stessi avvocati Fabbri e Guidi, appena prima di rientrare nell'aula del palazzo di Giustizia per riprendere l'udienza preliminare dav anti al gup Deflorio, che oggi dovrà appunto esprimersi riguardo alle eccezioni sollevate dai legali del 35enne senegalese in merito a documenti d'inchiesta che la procura non avrebbe trasmesso loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diploma di terza media in carcere per Dassilva

