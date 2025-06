Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole con 9 cuccioli | la storia del salvataggio della cagnolina Rainbow fa il giro del mondo

La storia di Rainbow, la pit bull terrier dipinta come un leopardo e abbandonata al sole con i suoi nove cuccioli, ha conquistato il mondo. Salvata dall'Arizona Humane Society in un caldo giorno di maggio, questa incredibile vicenda dimostra come il cuore possa trionfare anche nelle situazioni più difficili. La sua storia, raccontata da Newsweek, continua a ispirare speranza e compassione, ricordandoci l’importanza di prendersi cura degli esseri più vulnerabili.

Non era un leopardo ma un cane con macchie colorate disegnate. È stata la Arizona Humane Society a salvare una pit bull terrier e i suoi nove cuccioli. Legata con una corda in mezzo alla strada, la pitt bull attirava subito l’attenzione perché “maculata”. E il rifugio di Phoenix ha ricevuto la segnalazione giovedì 29 maggio quando “la temperatura era di 37 gradi”. La storia la racconta Newsweek. Quando i tecnici dell’unità di emergenza dell’AHS (Emergency Animal Medical Technicians) sono arrivati insieme ad agenti del Dipartimento di Polizia di Phoenix, si sono trovati davanti a una scena surreale: la cagnolina, che sarebbe poi stata chiamata Rainbow Brite, era stata dipinta con macchie multicolori per assomigliare a un leopardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dipinta come un leopardo e abbandonata al sole con 9 cuccioli: la storia del salvataggio della cagnolina Rainbow fa il giro del mondo

