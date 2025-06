Dini consulenti lavoro | Sempre più donne inattive per carichi familiari

In un’Italia in cui l’occupazione femminile mostra segni di ripresa, il divario tra partecipazione e inattività resta un ostacolo evidente. Le donne, spesso appese tra carriera e famiglia, rappresentano oltre il 60% di inattive per carichi familiari, evidenziando la necessità di politiche mirate. Dini Consulenti del Lavoro si impegna a promuovere soluzioni che favoriscano un equilibrio reale: perché il vero progresso si misura anche nella possibilità delle donne di essere protagoniste del mercato del lavoro.

(Adnkronos) – "L'occupazione femminile, in Italia, è cresciuta ma non abbiamo avuto lo stesso incremento in termini di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Questo è dovuto al doppio ruolo che le donne svolgono; le donne inattive per carichi familiari sono cresciute di incidenza dal 50 al 60%, tra i 30 e i 50 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

