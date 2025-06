Dimenticate Angelina Jolie! Dalla Grecia arriva Maria - The Unknown Callas

Dimenticate Angelina Jolie: dalla Grecia arriva Maria, la "Callas sconosciuta". La serie, in anteprima all'Italian Global Series Festival con regista e protagonista presenti, rivela gli inizi di una leggenda della lirica. Dopo il successo del film di Larrain, è il momento di scoprire un nuovo talento: Cleopatra Eleftheriadou, una voce che promette di conquistare il mondo. Il futuro della musica classica ha appena scritto il suo primo capitolo.

I primi anni della celebre cantante lirica raccontati nella serie greca, in anteprima all'Italian Global Series Festival alla presenza di regista e protagonista. Abbiamo ben stampato in mente Angelina Jolie in Maria, il film di Pablo Larrain che ha chiuso la sua trilogia al femminile. La pellicola si concentrava sugli ultimi anni di vita della cantante. Ora forse avremo un altro talento da tenere d'occhio: Cleopatra Eleftheriadou, vera cantante d'opera oltre che attrice, scoperta dalla regista Olga Malea per la sua serie Maria - The Unknown Callas. Una ragazza che studia al conservatorio, scelta appositamente per il suo essere ancora acerba.

