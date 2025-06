Diletta Pagliano ex Uomini & Donne operata alla testa Il sostegno dell’ex Leonardo Greco

Diletta Pagliano, tra i volti più amati di Uomini & Donne, ha conquistato il cuore del pubblico nel 2011 scegliendo Leonardo Greco nel segmento delle “20 contro 40”. La sua storia d’amore, segnata da alti e bassi, ha attraversato momenti difficili, inclusa un’operazione alla testa. Ora, supportata e forte più che mai, Diletta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dimostrando che il vero amore può superare qualsiasi ostacolo.

Diletta Pagliano è stata una dei volti più amati di Uomini & Donne; la sua esperienza nel dating show di Canale 5 nell'ormai lontano 2011, quando scese per corteggiare Leonardo Greco nel trono delle "20 contro 40", che metteva in contrapposizione ragazze di circa 20 anni con donne più mature. Alle fine fu proprio lei la scelta di Greco e, nonostante la loro storia fuori dal programma si sia interrota nel 2015 ed entrambi abbiano proseguito con le loro vite, lui non ha voluto farle mancare il suo sostegno in un momento piuttosto particolare; Pagliano è infatti stata recentemente operata alla testa, un intervento da lei stessa documentato sul suo profilo Instagram.

