Digital Design Days | in mostra ai Cantieri culturali della Zisa l' installazione immersiva Luce negli occhi

Palermo si accende di innovazione con i Digital Design Days, l’evento internazionale che celebra creatività e tecnologia. Tra le tante attrazioni, l’installazione immersiva "Luce negli occhi" dell’Accademia di Belle Arti, curata dai professori Luca Pulvirenti e Marco Pucci, promette di affascinare ogni visitatore. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di luci e emozioni, valorizzando il connubio tra arte e design nel cuore della città. Non perdere questa straordinaria esperienza, una vera finestra sul futuro della creatività.

Palermo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni internazionali più attese nel mondo della creatività e dell’innovazione: i Digital Design Days. Per questa occasione L’Accademia di Belle Arti presenta Luce negli occhi, un’installazione a cura dei professori Luca Pulvirenti e Marco Pucci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Digital Design Days: in mostra ai Cantieri culturali della Zisa l'installazione immersiva "Luce negli occhi"

