diffondevano le immagini delle spycam di case private condannati in cinque a milano

Un caso scuote Milano: cinque esperti di informatica, coinvolti nella diffusione di immagini di spycam in case private, sono stati condannati dal giudice Cristian Mariani. La sentenza, ottenuta attraverso un rito abbreviato, ha ridotto le pene tra i 2 e i 3 anni e mezzo. Un episodio che mette in luce i rischi di un uso improprio della tecnologia e l’importanza di tutela della privacy. Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda?

Cinque esperti informatici di grandi aziende (in alcuni casi installatori di telecamere di domotica ) sono stati condannati dal giudice di Milano Cristian Mariani a pene dai 3 anni e mezzo ai 2 anni e mezzo in rito abbreviato, dunque giĂ ridotte di un terzo per la scelta di farsi giudicare allo stato degli atti istruiti dal pm Giovanni Tarzia per i reati di «associazione per delinquere» e "detenzionediffusione. 🔗 Leggi su Feedpress.me