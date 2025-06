Difesa europea Iran e Israele | confronto strategico tra Meloni e Trump

Nel sontuoso scenario del Palazzo Reale di L’Aja, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono seduti fianco a fianco durante la cena ufficiale della NATO, dando vita a un confronto strategico di grande impatto. Tra decori dorati e riflessi di porcellane, i due leader hanno discusso di temi cruciali come la difesa europea, Iran e Israele, svelando le loro visioni contrastanti e le possibili direttrici future per la sicurezza globale. Un incontro che potrebbe rivelare molto sul futuro degli equilibri internazionali.

Seduti uno accanto all'altra, tra i decori sontuosi del Palazzo Reale di L'Aja e i riflessi dorati delle porcellane di corte, Giorgia Meloni e Donald Trump si sono ritrovati al tavolo della cena ufficiale dei leader della Nato. Una scena formale solo in apparenza, che ha invece offerto il terreno ideale per un confronto politico serrato, durato ben più del tempo di un brindisi. A quanto si apprende da fonti italiane e statunitensi, il presidente del Consiglio e il capo della Casa Bianca hanno avuto un lungo colloquio a margine della serata, approfittando della disposizione ravvicinata dei posti e di una fase meno protocollare dell'incontro.

