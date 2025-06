Difesa Conte | Spesa al 5% suicidio sociale – Video

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, mette in guardia dall’ipotesi di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL, definendola un vero e proprio “suicidio economico, politico e sociale” per l’Italia. Durante la sua visita all’Aja, ha sottolineato come tali decisioni possano minacciare gli equilibri nazionali e sociali. È fondamentale riflettere sulle conseguenze di scelte che rischiano di compromettere il benessere del Paese e dei suoi cittadini.

(Adnkronos) – Per l’Italia alzare la spesa per la difesa ad un livello pari al 5% del Pil sarebbe un "suicidio economico, politico e sociale". Lo dice all’Aja il leader del M5S Giuseppe Conte, che si trova nella capitale olandese per firmare una dichiarazione contraria all’aumento delle spese militari che verrà chiesto agli alleati nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

