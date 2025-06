Difesa Berlino vuole anticipare i tempi | 11mila militari in più entro fine anno

La Difesa di Berlino fa un passo deciso verso il futuro, anticipando i tempi e pianificando un aumento straordinario delle forze militari: 11.000 soldati in più entro la fine dell’anno. Con una strategia ambiziosa, la Germania mira a raggiungere il 3,5% del Pil dedicato alla difesa già entro il 2029, quasi sei anni prima del previsto. Questa mossa segna un capitolo cruciale nella sicurezza europea, ma quali ripercussioni avrà sulla stabilità internazionale?

Roma, 24 giugno 2025 – La Germania intende aumentare la spesa per la difesa al 3,5% del Pil entro il 2029, raggiungendo il nuovo parametro di riferimento della Nato con sei anni di anticipo. La spesa centrale per la difesa e la protezione civile dovrebbe salire a quasi 170 miliardi di euro entro la fine del decennio, secondo una bozza del bilancio annuale che sarà presentata martedì 24 giugno, hanno riferito lunedì i media tedeschi. Ciò rappresenterebbe più del triplo rispetto al bilancio per la difesa dell’anno scorso, pari a 52 miliardi di euro, che rappresentava poco più del 2% del PIL. I 32 membri dell’Alleanza dovrebbero concordare formalmente il nuovo parametro di riferimento – da raggiungere entro il 2035 – al vertice Nato che si terrà questa settimana all’Aja. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa, Berlino vuole anticipare i tempi: 11mila militari in più entro fine anno

