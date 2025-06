Dietro le quinte di Alegría | tra artisti e tecnici il Cirque du Soleil come non l' avete mai visto VIDEO

Entrate nel cuore pulsante di Alegría, lo spettacolo iconico del Cirque du Soleil in scena a Trieste. Tra artisti e tecnici, scoprite il mondo dietro le quinte, un luogo magico e ricco di passione che dà vita a uno degli show più affascinanti del panorama internazionale. Oggi, vi sveliamo i segreti e le emozioni di chi rende possibile questa meraviglia, partendo dalle parole di Rachel Lancaster e Dandino Tuniziani.

Oggi abbiamo potuto visitare il backstage dove ogni giorno artisti e tecnici danno vita ad "Alegría", lo spettacolo del Cirque du Soleil in scena a Trieste fino al 13 luglio. Qui abbiamo potuto intervistare Rachel Lancaster, la direttrice artistica della compagnia, il trapezista Dandino Tuniziani.

È il giorno della prima di Alegrìa - in a new light del Cirque du Soleil - Preparati a vivere un'esperienza straordinaria: il 200° giorno della prima di Alegría – In A New Light, il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil, sbarca a Trieste per la sua ultima tappa italiana del 2025.

