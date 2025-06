Dies natalis a San Sisto visibile con teli trasparenti e accesa nei weekend

A San Sisto, il tradizionale Dies Natalis si prepara a prendere vita con teli trasparenti e luci accese nei weekend, anticipando il grande evento di Santa Rosa. Dal 9 luglio al 3 settembre, la piazza si trasformerĂ in un suggestivo palcoscenico per questa celebrazione, che diventa ancora piĂą speciale in occasione del Giubileo. La sindaca Chiara Frontini sottolinea come questa iniziativa farĂ della macchina una vera e propria metĂ dei...

