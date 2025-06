«Diamo assistenza a 360 gradi all’editoria».

Nel mondo dell’editoria, l’umano e la tecnologia devono lavorare fianco a fianco per garantire contenuti affidabili e di qualità. Carlo Caporizzi, AD di Gmde, sottolinea come la fiducia del lettore si basi sulla trasparenza e sull’etica del giornalista, anche di fronte alle innovazioni digitali. È fondamentale usare le nuove tecnologie con responsabilità, valorizzando il ruolo umano senza perdere di vista i valori fondamentali della professione. Continua a leggere.

L’ad di Gmde Carlo Caporizzi: «Il lettore ripone la propria fiducia nella testata e si aspetta che il giornalista che sta dietro all’articolo non sia in realtà un algoritmo. Le nuove tecnologie aiutano con le traduzione e con la sintassi, ma vanno usate in modo etico». 🔗 Leggi su Laverita.info