Di Marzio il retroscena | Il Napoli chiude un colpo entro domani Ma la vera notizia è un' altra

una corsa contro il tempo per assicurarsi un nuovo attaccante prima dell'inizio delle competizioni. Ma, mentre tutti aspettano l'annuncio ufficiale, una seconda rivelazione scuote il mondo azzurro: una pista insospettata si riapre, pronta a cambiare le carte in tavola e a rivoluzionare le strategie di mercato del Napoli. Scopriamo insieme i dettagli di questa doppia sorpresa che potrebbe riscrivere le sorti della sessione estiva.

Una doppia, clamorosa rivelazione destinata a scuotere il calciomercato. A sganciarla è Gianluca Di Marzio, che dagli schermi di Sky Sport ha svelato il piano a due facce del Napoli: una chiusura sprint imminente e una pista a sorpresa che si riapre con prepotenza. Andiamo con ordine. La prima notizia è un diktat temporale imposto dalla società: il club vuole il primo rinforzo offensivo a disposizione di Antonio Conte il prima possibile. Ed è stata fissata la scadenza: entro la giornata di domani, martedì 25 giugno, arriverà la firma. Noa Lang pronto ad infiammare il Maradona Il prescelto per la chiusura sprint: Noa Lang.

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) - Kevin De Bruyne potrebbe avvicinarsi al Napoli, aumentando la fiducia del club partenopeo. Secondo Gianluca Di Marzio, l'ex giocatore del Manchester City ha gradito le proposte logistiche del club, facilitando così il dialogo.

Era il 7 maggio - solo poco più di un mese fa - e Gianluca Di Marzio dava per primo la notizia del tentativo del Napoli per Kevin De Bruyne I commenti al post Instagram del giornalista di Sky Sport erano pieni di sfiducia, nessuno credeva in questo colpo stell

Come quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Sky Sport, la permanenza di Antonio #Conte al #Napoli è ormai quasi una certezza! Rimane solo da aspettare la comunicazione definitiva degli azzurri!

Napoli, spiragli per la permanenza di Conte: la situazione; Di Marzio: Conte ha deciso, resta al Napoli. Si attende la comunicazione ufficiale; De Bruyne-Napoli, Di Marzio: è in vacanza! Ecco quando svolgerà le visite mediche.

Di Marzio: "Nuovo acquisto Napoli, Manna vuole chiudere entro domani" - Il club azzurro stringe per nuovi colpi in entrata: già domani potrebbe arrivare un nuovo rinforzo per Antonio Conte.

Sky - Di Marzio: "Priorità Napoli per Sancho, ma c'è anche la Juve" - Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato della sfida tra Juventus e Napoli per Jadon Sancho.