Di là del mare a Forte Gisella

Alla scoperta delle meraviglie che si celano oltre il mare, Forte Gisella si trasforma in un palcoscenico di culture e avventure il 7 luglio. Dalle 20:00 alle 21:00, un viaggio immaginifico tra mondi diversi, con il laboratorio gratuito "Alla ricerca dell’oro blu", un’esperienza educativa e creativa pensata per sensibilizzare bambini e famiglie. Non perdere questa occasione di scoprire, imparare e sognare insieme!

Di là del mare a Forte Gisella il 7 Luglio, un viaggio immaginifico tra culture, mondi e modi di vivere diversi. Ore 20:00 e 21:00 Ore 20:00 Alla ricerca dell'oro blu. Laboratorio gratuito – su prenotazione. Un'attività educativa e creativa per sensibilizzare bambini e famiglie.

Di lĂ del mare a Forte Gisella il 7 luglio 2025.

