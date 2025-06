Di Gregorio Juve para anche le voci di mercato! La prestazione contro il Wydad conferma | merita di essere il primo portiere dei bianconeri I dati

Di Gregorio Juve: tra voci di mercato e prestazioni da applausi, il portiere si conferma un pilastro fondamentale per la Juventus. La sua prova contro il Wydad ha acceso i social e alimentato discussioni tra tifosi e critici, ma i numeri parlano chiaro: parate decisive e leadership in campo. In questo Mondiale per Club, ha dimostrato ancora una volta di essere più di un semplice numero, ma un vero e proprio baluardo tra i pali.

di Nicolò Corradino Di Gregorio Juve, para anche le voci di mercato e non solo: tutti i numeri della prova del portiere contro il Wydad. Perché Di Gregorio ha fatto così tanto chiacchierare i tifosi bianconeri sui social? Prima alcune critiche, poi le voci di mercato: tutto questo mentre il portiere della Juve continuava a mostrarsi leader e decisivo in campo, con grandi parate. Anche in questo Mondiale per Club ha dimostrato più volte di essere una certezza. Di Gregorio Juve, i dati della partita contro il Wydad. Nella sfida contro il Wydad, il portiere bianconero ha messo in mostra sicurezza e reattività , soprattutto nei momenti che contavano: ne sono un esempio le parate su Mwalimu e Moufid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, para anche le voci di mercato! La prestazione contro il Wydad conferma: merita di essere il primo portiere dei bianconeri. I dati

