DHL Express impatto attività nel 2024 pari a 4,1 miliardi

DHL Express Italy si conferma come protagonista indiscusso nel panorama logistico italiano, con un impatto economico complessivo di oltre 4,1 miliardi di euro nel 2024. Un risultato che testimonia l'importanza strategica dell'azienda nel creare valore e favorire lo sviluppo economico del Paese. Questo studio, realizzato in collaborazione con Nomisma, evidenzia come DHL non sia solo un fornitore di servizi, ma un motore di crescita e innovazione, contribuendo in modo significativo al progresso nazionale.

Le attività di DHL Express Italy, azienda leader nel settore della logistica, hanno generato nel 2024 un impatto complessivo pari a oltre 4,1 miliardi di euro di valore della produzione - di cui 1,9 miliardi di impatto diretto, 522 milioni di impatto indiretto, 1,5 miliardi di impatto indotto - e 1,6 miliardi di valore aggiunto. È quanto emerge dallo studio, realizzato in collaborazione con Nomisma, che misura il valore creato dall'azienda per il sistema Paese. Per ogni euro investito da DHL Express in Italia si generano 3,2 euro, secondo lo studio presentato oggi al Muduc di Milano in occasione dell'evento 'Nuovi orizzonti nel commercio: l'arte di connettere il mondo'.

