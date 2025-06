Devo la mia vita ai medici Ho avuto un’enterite molto forte a due anni stavo spegnendomi avevo una febbre altissima | il racconto di Jovanotti

La storia di Jovanotti ci ricorda quanto la medicina possa fare la differenza tra la vita e la morte. A soli due anni, un’enterite severa minacciava di portarlo via, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici, oggi può condividere la sua esperienza. La loro dedizione e competenza sono un dono prezioso che spesso diamo per scontato, finché non si presenta l’imprevisto. È un patrimonio che merita di essere celebrato e tutelato, perché la vita è il bene più prezioso.

“ Devo la mia vita ai medici. A due anni mi sono ammalato e avrei fatto parte di quelle percentuali di mortalità infantile che sono ancora molto alte nel mondo”: così Jovanotti ospite di Noos, L’Avventura della Conoscenza. Un bel viaggio su RaiUno che Alberto Angela ha voluto cominciare col cantautore di Cortona. E proprio sue sono quelle parole: “Era un’enterite acuta molto forte, non capivano cosa fosse, io stavo spegnendomi, non assimilavo il cibo, avevo una febbre altissima. Mio padre mi portò al Bambin Gesù e il medico mi mise in una vasca di acqua fredda perché avevo la febbre a 40. Restai in ospedale per due mesi e mi salvarono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Devo la mia vita ai medici. Ho avuto un’enterite molto forte a due anni, stavo spegnendomi, avevo una febbre altissima”: il racconto di Jovanotti

