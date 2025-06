Devastante incendio brucia hotel della famosa località turistica VIDEO

Un'immagine drammatica ha catturato l'attenzione di tutti: un devastante incendio ha avvolto un hotel nella celebre località turistica italiana, lasciando sotto shock residenti e visitatori. La colonna di fumo nero e denso ha sollevato preoccupazioni immediato, mentre le autorità intervenivano per contenere il disastro. Un evento che scuote la tranquillità di questa rinomata meta estiva, suscitando interrogativi sulla sicurezza e le cause dell'incendio. Leggi anche: Inferno di fuoco,...

Oggi, martedì 24 giugno, una densa colonna di fumo ha improvvisamente riempito il cielo della famosa località turistica italiana, destando allarme tra i residenti. Le fiamme sono divampate da un edificio apparentemente tranquillo, trasformando rapidamente il panorama in uno scenario di emergenza. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, sentendo l'odore di bruciato e notando il fumo che si diffondeva rapidamente.

Incendio all'ex Hotel Hawaii a Cattolica. L'ex hotel Hawaii, situato in via Venezia, a Cattolica, è stato il centro del rogo. 🔗 Leggi su Tvzap.it