Desio tir si ribalta sulla Statale e perde il carico | code e rallentamenti

Un incidente sulla SS 36 a Desio ha provocato code e rallentamenti, dopo che un tir si è ribaltato nel pomeriggio. L'incidente, ancora sotto inchiesta, ha coinvolto i soccorsi di più province e ha causato disagi all'intera viabilità. La scena ha attirato l'attenzione di molti automobilisti e passanti, creando un’immagine di caos e attesa. La dinamica e le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità, mentre si lavora per ripristinare la normale circolazione.

Desio (Monza Brianza), 24 giugno 2025 – Ribaltamento questo pomeriggio sulla Ss 36. Un tir che viaggiava in direzione Nord, nel tratto Desio NordCascina Aliprandi, si è ribaltato alle 14.35 per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, indaga la polizia stradale di Milano. Sono intervenute squadre dei Comandi dei vigili del fuoco di Monza e Brianza, Lecco e Como. Il veicolo, ribaltandosi, ha occupato parte della carreggiata e ha causato la fuoriuscita del materiale trasportato - bobine di carta - disperso anche all’esterno della sede stradale. Le squadre intervenute hanno utilizzato l’autogrù per la rimozione del mezzo e il ripristino della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it